Domingo será nublado e máxima prevista é de 35°C

Campo Grande (MS) – As condições climáticas dos últimos dias permanecem neste domingo (12.01) em Mato Grosso do Sul.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, especialmente na região leste do Estado.

Devido as pancadas de chuva o clima fica agradável em algumas regiões do Estado, e os termômetros podem registrar temperaturas entre 20°C a 35°C, com tendência a ligeiro declínio. Os valores de umidade relativa do ar ficam entre 35% e 95%.

Confira no mapa como ficará o clima neste domingo em Campo Grande e algumas cidades do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues