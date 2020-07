Domingo será ensolarado com temperaturas elevadas

A previsão é de céu claro a parcialmente nublado e não há expectativa de chuva para o Estado. - (Foto: Chico Ribeiro)

O domingo (5.7) em Mato Grosso do Sul promete temperaturas elevadas conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A previsão é de céu claro a parcialmente nublado e não há expectativa de chuva para o Estado.

Será mais um dia com umidade do ar em estado de alerta, com valores podendo atingir índices de 20% no período da tarde. Os termômetros poderão registrar temperaturas entre 14°C a 35°C.

Confira no mapa as condições climáticas estimadas para Campo Grande e algumas cidades do Estado.