Domingo será de tempo seco e sem previsão de chuva para Campo Grande

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não há previsão de chuva para este domingo (15) em Campo Grande e a umidade relativa do ar pode chegar a 30%. A temperatura oscila e os termômetros marcam entre 18°C e 32°C.

Sem chuva prevista para os próximos dias, a umidade relativa do ar continua baixa e pode cair para até 20%. Apesar do calor, a temperatura cai principalmente pela manhã e durante à noite.

O tempo fica parcialmente nublado e com névoa úmida ao amanhecer no centro, oeste e sul. Segundo a previsão, nas demais áreas do Estado o tempo fica parcialmente nublado a claro e com névoa seca.

