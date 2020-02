Domingo será de tempo parcialmente nublado e chuva a qualquer momento em Campo Grande

Máxima de 28ºC em Campo Grande - Divulgação

O domingo (9) em Mato Grosso do Sul amanheceu com céu parcialmente nublado e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmeet), devem ocorrer pancadas de chuva na maio parte do Estado. Em Campo Grande, os termômetros registram máxima de 28ºC, com chuvas rápidas a qualquer hora do dia e da noite.

A umidade relativa do ar deve ficar alta em várias cidades do Estado devido a um jato subtropical que avança pelo sul do Brasil.