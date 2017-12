Domingo será de tempo instável com possibilidade de chuva a qualquer momento

- Divulgação

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para este domingo (3) é de tempo instável com nuvens e pancadas de chuva em Campo Grande. Este cenário se repete no restante de Mato Grosso do Sul, com exceção da região sudeste, onde a nebulosidade estará menor e ocorrem pancadas de chuva isoladas à tarde.

Na Capital, a previsão para hoje é de temperatura mínima de 22°C, com máxima de 27°C.