Domingo será de temperaturas elevadas em MS

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul terá um domingo (26.01) de elevadas temperaturas que podem chegar até 39°C. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas da região norte e nordeste do estado. Para as demais áreas, o tempo ficará claro a parcialmente nublado.

Os valores de umidade relativa do ar registram índices entre 85% e 30%, enquanto os termômetros registram mínima de 20°C a 39°C, com tendência a ligeira elevação. O dia terá ventos com intensidade fraca a moderada.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a previsão para Campo Grande e demais regiões do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Saul Schramm