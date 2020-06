Frio continua e domingo será nublado em MS

Campo Grande (MS) – O tempo começa a abrir em Mato Grosso do Sul neste domingo (28.6). A estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no centro-norte do estado, demais áreas parcialmente nublado a claro.

Embora a temperatura máxima se eleve um pouco neste dia, o frio se mantém e os termômetros podem registrar mínima de 9°C e máxima de 32°, com tendencia a ligeira elevação. A umidade do ar pode ter valores entre 95% e 45%.

Em Campo Grande o domingo será nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. A máxima chega aos 24°C.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições de tempo e temperatura estimados para algumas cidades do Estado.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro