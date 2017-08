O domingo em Campo Grande amanheceu com céu nublado e conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de pancadas de chuva, com temperaturas variando entre 16° C e 24°C. O clima acompanha o previsto para o restante do Estado, que também terá tempo nublado, pancadas de chuva e até trovoadas ao longo do dia. Termômetros registram temperatura de 17°C a 29°C, que segue em declínio.

