Máxima prevista de 33ºC - Divulgação

O domingo (18) em Campo Grande amanheceu com céu nublado, que deve permanecer durante a maior parte do dia, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há previsão de chuvas isoladas com ocorrência de trovoadas para todo o Estado, mas a máxima prevista é de 33°C.