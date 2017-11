Domingo será de céu nublado e temperatura em declínio

- Divulgação

O domingo (19) em Mato Grosso do Sul será de céu nublado e temperaturas em declínio em boa parte do Estado. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas entram em declínio. Em Campo Grande a máxima não deve passar dos 26ºC neste domingo (19), com mínima de 21ºC.

Para a segunda-feira (20), a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas voltam a subir a partir da tarde de amanhã.