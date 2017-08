O domingo (6) em Mato Grosso do Sul amanheceu com céu parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 7ºC e 32ºC, com índices de umidade decaindo durante a tarde.

Em Campo Grande, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo será parcialmente nublado, e os termômetros registram entre 15ºC e 28ºC ao longo do dia. Ventos serão fracos ou moderados.

