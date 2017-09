Umidade do ar pode atingir 25% à tarde / Divulgação

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo seco continua neste domingo (3), com temperatura amena pela manhã, em torno de 19 °C. Ao longo do dia será mais quente e os termômetros podem registrar até 37ºC. Sem chuva a umidade relativa do ar fica baixa entre 65% e 20%.

Em Campo Grande a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 34°C. A umidade relativa do ar fica mais baixa à tarde e deve chegar a 25%.

Veja Também

Comentários