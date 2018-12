Domingo será de calor, mas sol aparece entre muitas nuvens e pode chover

Campo Grande (MS)- Fechando o fim de semana, o sol aparece neste domingo (15.12), mas com maior intensidade de nuvens durante o dia. Podem ocorrer pancadas de chuva em algumas áreas, já no início do período da tarde.

Na Capital, o dia amanhece ensolarado e a previsão não deve mudar para o restante do dia. O calor continua em todo Estado e em Campo Grande a máxima deve chegar a 30°C.

Na região Leste de Mato Grosso do Sul, o calor não dá trégua no domingo e o termômetro deve aumentar para 38°C em Três Lagoas e 36°C em Aparecida do Taboado. Confira o mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Luciana Brazil – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro