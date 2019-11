Domingo será de calor intenso e máxima deve atingir os 40ºC em MS

Máxima de 36ºC em Campo Grande - Divulgação

O domingo (3) em Mato Grosso do Sul será de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros variam entre 20°C e 40°C, sendo que à tarde haverá queda significativa da umidade relativa do ar, com valor em torno de 25% – considerado estado de atenção, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde).

Em Campo Grande, a previsão para hoje é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas apenas durante a tarde. As temperaturas variam entre 22°C e 36°C.