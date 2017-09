O domingo (10) em Mato Grosso do Sul segue com céu claro, sol forte e baixa umidade relativa do ar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ocorrer pancadas de chuva à tarde nas regiões sul e sudoeste.

Com média de 30% de umidade relativa do ar, deve-se reforçar a hidratação, uso do protetor solar e evitar atividades físicas entre 11h e 15h.

