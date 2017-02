O domingo (5) em Campo Grande amanheceu com temperaturas altas e sensação de calor. Segundo o Instituto Nacional de Meterologia) (Inmet), podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas no período da tarde. A temperatura máxima deve ultrapassar os 30°C e chegar aos 32°C, de acordo com o serviço meteorológico. A mínima prevista é de 22°C.

