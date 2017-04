Domingo será de calor e pancadas de chuva na maior parte do Estado

Segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o domingo (9) amanheceu com céu entre nuvens em Campo Grande, com previsão de um clima parcialmente nublado. As pancadas de chuva e trovoadas devem continuar ao redor de Mato Grosso do Sul.

São esperadas pancadas de chuvas, trovoadas isoladas e água principalmente no período da tarde. No restante do Estado, a temperatura máxima deverá chegar a 36ºC, e em alguns lugares também chove.

Em Campo Grande, a temperatura máxima deverá chegar a 32ºC com umidade relativa do ar prevista para, no mínimo, 60%.

