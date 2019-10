Domingo será de bastante calor e tempo seco em MS

Campo Grande (MS) – O domingo (13.10) segue com elevadas temperaturas e tempo seco em grande parte do Estado. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde abrangendo todas as regiões.

Pela manhã, a umidade relativa do ar ficará com índice elevado em torno de 85% no Estado, porém a tarde haverá queda significativa da umidade com valor em torno de 25% considerado estado de atenção, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem variar entre de 19°C e 40°C.

Em Campo Grande a previsão para este domingo é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade será de 80% e 30% e a temperatura deve ter mínima de 23°C e máxima de 35°C.

Confira no mapa a previsão para alguns municípios do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues