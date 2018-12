Domingo nublado e quente em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Domingo com céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente nas regiões Oeste, Centro-sul e Leste de Mato Grosso do Sul, onde deve chover forte.

A umidade relativa do ar deve cair até 40% e os termômetros devem registrar mínima de 21ºC e máxima de 37ºC. Os ventos continuam fracos a moderados com rajadas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues