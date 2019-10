Domingo fresco e com possibilidade de chuva no Estado

Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para as demais localidades do Estado. - Foto: Edemir Rodrigues

Campo Grande (MS) – O domingo (20.10) será de clima agradável para grande parte de Mato Grosso do Sul. A pouco n nometeorologia indica Nublado com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões sul e sudoeste; Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para as demais localidades do Estado.

Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia começa ameno com temperatura em torno de 19°C e os termômetros podem registrar até 37°C. A umidade relativa do ar pode variar entre 90% e 35%, com intensidade de vento fraco a moderado com rajadas.

A Capital do Estado terá um dia fresco. A previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas podem variar entre 22°C e 32°C, com tendência a declínio. Os índices de umidade do ar podem oscilar de 85% a 50%.

Confira a temperatura para alguns municípios do Estado.

Dourados – 19°C/ 33°C

Corumbá – 20°C/ 36°C

Três Lagoas – 22°C/ 37°C

Coxim – 19°C/ 33°C

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues