Máxima de 33ºC em Campo Grande - Divulgação

O domingo (26) em Mato Grosso do Sul amanheceu com céu claro e calor na maior parte do Estado. Podem ocorrer pancadas de chuva na região norte. A máxima pode atingir os 38°C. O sol deve predominar em todo o Estado nos próximos dias.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para Campo Grande é de sol e temperatura máxima de 33ºC.