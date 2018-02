Hoje é dia de festas com entrada gratuita em MS

Cidades do interior de MS terão blocos e carnaval nos clubes; confira locais - David Majella

Campo Grande (MS) – Com o apoio do Governo do Estado, blocos, escolas de samba e cordões fazem a festa, com entrada gratuita, em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Confira a programação:

Corguinho

Carnalaço – Grupo Posta Sul, Pedro e Evandro e Grupo Trançado Baileiro

Local: Clube do Laço

Selvíria

16h – Matinê

Selva Folia 2018 – Banda Babado da Folia

Local: Calçadão de Selvíria

Inocência

21h – Show com banda Meteoro

Aquidauana

21h – Bateria das Escolas de Samba

23h – Show do Grupo SPCIA

Local: Avenida Pantaneta

Dois Irmãos do Buriti

22h – DIB Folia com banda Linha de Frente

Local: Praça de Eventos, na Avenida Reginaldo Lemes da Silva

Corumbá

10h – Cortejo de Carnaval

Local: Feira de Domingo (Rua Ladário)

12h – Roda de Samba

Local: Porto Geral

17h – Baile Infantil

Local: Jardim da Independência

Passarela do Samba – 20h – Desfile das Escolas de Samba

Unidos da Major Gama; Mocidade Nova Corumbá; A Pesada; Acadêmicos do Pantanal; Caprichosos de Corumbá.

Bloco Independente – Biriguis

Local da Concentração: Rua Dom Aquino

3h – Show

Local: Palco Central – Praça Generoso Ponce

Campo Grande

7h às 22h – Orquestra Vai Quem Vem

Local: Praça Radio Clube

15h às 23h – Desfile de Blocos da Ablancc

Local: Esplanada Ferroviária

19h – Desfile das escolas de samba – Grupo de Acesso

Local: Praça do Papa, na Avenida Alfredo Scaf

Mundo Novo

15h – matinê para as crianças, com brinquedos infláveis e cama elástica

Local: Avenida JK, em frente a Conveniência do Carlinhos

Sonora

16h às 22h – Show, parquinho, ações de lazer e atividades de recreação e encontro de jet-ski

Local: Balneário Pôr do Sol (entrada franca)

Porto Murtinho

16h às 20h – Matinê – Show com Alma Viva

21h – Show com Axé Mixx

1h – Show com Alma Viva

Local: Praça de Eventos José Barbosa de Souza Coelho

Bodoquena

16h às 19h – Matinê com a banda Thimbahia e diversão para as crianças

22 horas – Show com a banda Thimbahia