O domingo (13) começou com céu nublado e previsão de chuva, que deve cair a qualquer momento em Campo Grande. Conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), várias cidades de Mato Grosso do Sul devem receber pancadas de chuva. A temperatura mínima deve ficar na casa dos 23°C e a máxima pode chegar a 28°C.

Os períodos da tarde e noite seguem parcialmente nublado, porém com pancadas de chuva isoladas. Mato Grosso do Sul ainda está sob alerta de baixa umidade do ar.

