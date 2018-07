Domingo de voos atrasados nos aeroportos do Rio de Janeiro

O forte nevoeiro ocorrido durante boa parte da manhã deste domingo (15) provocou cancelamentos e atrasos de até sete horas nos voos dos aeroportos Internacional Tom Jobim e Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Os dois terminais ficaram fechados das 6h às 9h e das 6h às 10h30, respectivamente.

Até o momento, o Aeroporto Santos Dumont registrou 22 pousos e 26 de decolagens com atrasos. No Tom Jobim, levantamento das 16h50 indica um total de 54 voos atrasados, representando 58,70% do total de 92 voos programados, com 8 cancelamentos (8,70% do total).

O voo G3 9337, por exemplo, afretado por uma agência de viagens de São Paulo com destino a Caldas Novas, em Goiás, estava programado para decolar às 7h30, só deixou o Galeão após as 14h.