Domingo de tempo parcialmente nublado em MS

Campo Grande (MS) – O domingo (09.02) será de tempo instável em Mato Grosso do Sul. As condições climáticas serão parecidas com o sábado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões centro-norte e noroeste. Para as demais áreas, o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.

Neste dia a umidade do ar ficara em torno de 100% e 50%, e os termômetros podem registrar mínima de 20°C e máxima de 33°C, com tendência a declínio no Estado.

Em Campo Grande, a previsão indica tempo nublado com períodos de parcialmente nublado, e pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante à tarde para os dois dias.

Confira no mapa, o indicativo de tempo e temperatura para algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Geone Bernardo