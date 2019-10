Domingo de tempo firme e calor próximo aos 40°C em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – O domingo (27.10) será de bastante calor em Mato Grosso do Sul. Conforme previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Cptec/Inpe) o tempo ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões sul, sudoeste, centro-norte e nordeste. Para as demais áreas o tempo será de parcialmente nublado a nublado.

Mesmo com o tempo nublado e com a possibilidade de pancadas de chuva, o dia será bastante abafado, pois os termômetros podem registrar temperatura mínima de 21°C e máxima de 41°C, com ventos fracos a moderados.

Os índices de umidade do ar ficam elevados durante a manhã, em torno de 85% e podem ter queda significativa durante a tarde, chegando aos 30%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a previsão para algumas regiões do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Arquivo