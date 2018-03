Domingo de pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde, prevê Cemtec

Campo Grande (MS) – O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec) informa que a condição de tempo aberto e com aumento da nebulosidade ao longo do dia deverá provocar pancadas de chuva acompanhada de trovoadas entre a tarde e à noite. Nessas condições, a umidade relativa deverá ser de 50% (mínima) e máxima de 95%.

Veja como fica a temperatura:

Campo Grande – 22ºC (mínima)/ 30ºC (máxima)

Dourados – 23ºC (mínima)/ 34ºC (máxima)

Corumbá – 29ºC (mínima)/ 37ºC (máxima)

Três Lagoas – 25ºC (mínima)/ 37ºC (máxima)

Ponta Porã – 22ºC (mínima)/ 36ºC (máxima)

Coxim – 25ºC (mínima)/ 35ºC (máxima)

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Geone Bernardo