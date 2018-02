Domingo de Carnaval será de chuva em todo o MS, prevê Cemtec

Campo Grande (MS) – O domingo de Carnaval será de tempo nublado com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e céu parcialmente nublado em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A previsão é do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Há possibilidade de chuva forte em vários pontos do Estado, em especial nas regiões sul, central e norte.

Confira abaixo as temperaturas em alguns municípios do Estado:

Campo Grande: mínima de 25°C e máxima de 31°C;

Corumbá: mínima de 26°C e máxima de 30°C;

Coxim: mínima de 26°C e máxima de 34°C;

Dourados: mínima de 21°C e máxima de 31°C;

Ponta Porã: mínima de 22°C e máxima de 27°C;

Três Lagoas: mínima de 25°C e máxima de 35°C.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro