Domingo de calor em boa parte de Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – O sul-mato-grossense deve enfrentar um domingo nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no extremo norte e nordeste do Estado. Mato Grosso do Sul poderá ter o domingo (2) com céu parcialmente nublado a claro em todas as áreas e com baixa expectativa de chuva. Pancadas de chuvas poderão ocorrer na parte Nordeste.Não deve chover nas demais regiões.

A umidade relativa do ar no Estado pode variar entre 90% a 50% e as temperaturas possuem estimativas de entre 18°C a 33°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo