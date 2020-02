Domingo com muitas nuvens e chuvas isoladas em boa parte do estado

Campo Grande (MS) – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê domingo (23.02) de tempo parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul. Nuvens e sol devem dividir o céu sul-mato-grossense durante boa parte do dia, e a chuva é isolada em algumas regiões do estado.

O Instituto também indica que a média de temperatura apresente mínima de 20ºC e máxima de 32ºC. Já os índices de umidade relativa do ar podem ser altos, registrando marcas que vão de 45% a 95%.

Em Campo Grande, há possibilidade de chuvas isoladas em determinadas áreas. Confira no mapa como o tempo se comportará em algumas cidades do estado.

AGUARDANDO MAPA

Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro