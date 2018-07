Domingo com céu ensolarado e temperaturas elevadas

Campo Grande (MS) – A previsão do tempo é de um domingo (15.7) ensolarado com temperaturas em elevação ao longo do dia em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), a umidade relativa do ar ficará baixa nas horas mais quentes do dia e não há expectativa de chuva.

Para Campo Grande, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 31°C.

Confira também a previsão da temperatura para outras cidades:

Dourados – 16°C (mínima) / 31°C (máxima)

Corumbá –21°C (mínima) / 32°C (máxima)

Três Lagoas – 19°C (mínima) / 36°C (máxima)

Ponta Porã – 18°C (mínima) / 29°C (máxima)

Coxim – 16°C (mínima) / 36°C (máxima)

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Denilson Secreta