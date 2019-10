Domingo chuvoso será propício para curtir “preguiça”

Campo Grande (MS) – Dia de descanso para muitos, este domingo (6.10) será propício para curtir “preguiça” em Mato Grosso do Sul, pois a meteorologia indica tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas, por vezes fortes para todo o Estado.

O dia promete temperaturas amenas, sendo a máxima prevista de 31°C com tendência a declínio, e a mínima de 14°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Devido as pancadas de chuva, os índices de umidade do ar permanecem em níveis considerados ideais pela Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 55% e 95%.

Na Capital o tempo também ficará nublado com pancadas de chuva e trovoadas por vezes fortes. Máxima de 26°C e mínima de 18°C, com umidade do ar entre 90% e 60%. O Inmet prevê ventos moderados com rajadas.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a previsão para alguns municípios do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues