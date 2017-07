Domingo amanhece com névoa seca e umidade relativa do ar continua baixa

O domingo (30) começou com névoa seca e baixa umidade relativa do ar. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não há previsão de chuva para Mato Grosso do Sul e a temperatura pode chegar a 32ºC em algumas cidades do Estado. Já a mínima prevista é de 14 ºC.

Em Campo Grande, o dia amanheceu com temperatura amena de 19ºC, mas os termômetros podem registrar até 30ºC hoje. O tempo também continua bastante seco na Capital. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde.

