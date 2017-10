Domingo amanhece com chuva forte e temperaturas ficam mais amenas em MS

- Divulgação

O dia amanheceu chuvoso na Capital sul-mato-grossense, confirmando a tendência de tempo instável. As temperaturas estarão mais amenas neste domingo (22) em Mato Grosso do Sul devido as áreas de instabilidade associadas à frente fria que atua no leste do Rio Grande do Sul e começam a chegar no Estado.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a chuva pode continuar durante todo o dia, com registro de temperaturas mínimas e máximas de 19°C e 27°C, respectivamente.