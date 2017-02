O domingo (19) em Campo Grande amanheceu com céu parcialmente nublado e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem registrar 32ºC. As temperaturas elevadas na Capital, acima dos 30ºC, devem continuar nos próximos dias, podendo chegar aos 33ºC. Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar pode registrar a mínima de 63%.

