Domingo amanhece com céu parcialmente nublado e previsão é de chuva em áreas isoladas

Campo Grande amanheceu com céu parcialmente nublado neste domingo (12). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de pancadas de chuvas isoladas para a capital e o estado e as áreas de instabilidade devem permanecer até a quarta-feira (15). A temperatura será elevada em algumas cidades de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande o tempo será parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ?a partir da tarde. A temperatura máxima será de 29ºC e a mínima de 22.

