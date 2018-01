Domingo amanhece com céu nublado e previsão de chuva

A máxima prevista é de 27°C - Divulgação

O domingo (7) em Campo Grande começou com céu nublado e coberto por nuvens esparsas. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia será de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas cidades das regiões oeste e norte. A máxima prevista é de 31°C.

Em Campo Grande, tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima prevista é de 27°C.