Dom Cláudio será relator do Sínodo da Amazônia

O arcebispo emérito de São Paulo, dom Cláudio Hummes, será o relator-geral da Assembleia Especial do Sínodo para a Igreja Católica na Amazônia, que será realizado no Vaticano de 6 a 27 de outubro. A nomeação do cardeal brasileiro, que preside a Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam), foi divulgada pelo Vaticano e anunciada neste domingo, 5, na 57ª Assembleia-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em Aparecida, interior de São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.