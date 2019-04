Dólar recua com realização de ganhos acumulados após reajuste do diesel

O dólar iniciou a sessão desta quinta-feira, 18, em baixa no mercado doméstico, num movimento de realização parcial de ganhos recentes. Sua valorização estava acumulada até quarta-feira em 4,05% em abril; +6,23% em 30 dias; e alta de 10,37% neste ano. O investidor reage bem ao reajuste pela Petrobras, a partir de hoje, do preço do diesel em 4,84% ou R$ 0,10 por litro.

Às 9h31, o dólar à vista cedia 0,14%, a R$ 3,9310. O dólar futuro para maio recuava 0,06%, a R$ 3,9360.

A moeda americana, porém, devolveu pontualmente a queda e registrou, pouco depois, máxima aos R$ 3,9355 (estável) no mercado à vista, acompanhando o fortalecimento da moeda americana no exterior após uma série de indicadores americanos divulgados.

O destaque foram as vendas no varejo, que mostraram alta acima do esperado em março, e para o número de pedidos de auxílio-desemprego, que recuaram a 192 mil na última semana, no menor nível desde setembro de 1969. Às 9h49 desta quinta, a moeda voltava a cair 0,18%, aos R$ 3,9285.