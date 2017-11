Dois torcedores são presos horas antes de clássico Corinthians x Palmeiras

Dois torcedores do Corinthians foram presos na manhã de hoje (5) em Barueri, na Grande São Paulo, horas antes do início do clássico entre o Corinthians e o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Corinthians.

Segundo o tenente Gustavo Morales, do 20º Batalhão da Polícia Militar em Barueri, eles estavam em um carro suspeito de ter sido utilizado em diversos assaltos na região. O veículo escoltava um ônibus com sócios da Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Corinthians. Eles seguiam em direção ao estádio.

Morales contou que a ocorrência se deu por volta das 8h40, quando a Polícia Militar abordou um grupo de torcedores que esperavam um ônibus para ir para a sede da torcida e, depois, ao jogo. Naquele momento, passou um ônibus da Gaviões com torcedores sendo escoltado pelo veículo.

“Devido a suspeita [de ser um carro utilizado em roubos], abordamos o veículo. Foi dada ordem de abordagem, mas o veículo fugiu e iniciou-se uma perseguição. Após alguns quilômetros, ele foi cercado por outras viaturas. No interior do carro, havia duas pessoas. O passageiro estava com um revólver calibre 32 e um celular roubado. O motorista estava com quantia de drogas diversas entre maconha, cocaína e crack e R$ 2 mil. Além disso, havia barras de ferro e madeira para serem utilizadas em briga e ingressos para o jogo”, contou o tenente à Agência Brasil.

Segundo o tenente, os torcedores, uniformizados, contaram que as barras de ferro e de madeira e a arma seriam utilizadas somente se houvesse briga. “Disseram que iriam utilizar para se defender”, afirmou o tenente. O clássico entre Corinthians e Palmeiras ocorre neste momento, na Arena Corinthians.