Dois torcedores continuam internados após tiroteio no Engenhão

Uma briga entre torcedores do Botafogo e do Flamengo antes do clássico de ontem (12) deixou sete pessoas feridas e um morto. O botafoguense Diego Silva dos Santos, de 28 anos, foi baleado após um carro passar pela Ala Norte do estádio Nilton Santos, onde ocorreu a partida, efetuando disparos contra a torcida alvinegra.

Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, zona norte do Rio, próximo ao estádio. Cinco deles já foram liberados e dois permanecem na unidade. Ambos possuem quadro estável e estão em observação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De acordo com a Polícia Militar (PM), militares do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios faziam a segurança interna da partida, com apoio de policiais das Unidades do 1º Comando de Policiamento de Área. As ruas de acesso foram patrulhadas pelo 3º Batalhão da PM (Méier) com apoio do Batalhão de Ação com Cães e do Batalhão de Polícia de Choque. Após o jogo, a PM teve que controlar a saída das duas torcidas para que não se encontrassem.

A Polícia Civil fez perícia no local e instaurou um inquérito para apurar detalhadamente as circunstância do crime e a autoria da morte de Diego Silva dos Santos, além das lesões corporais sofridas por outros dois homens, atingidos por tiros de arma de fogo. Diego foi socorrido e encaminhado para o hospital, mas não resistiu e morreu.

O Botafogo, por meio de nota, lamentou a morte do torcedor. O clube alvinegro, que perdeu a partida por 2 a 1, prestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima. “Toda a violência que cercou o clássico, deixando feridos e prejuízo, é repudiada pelo Botafogo. Para o clube, futebol começa com paz nos estádios e segurança para os torcedores. O clima de insegurança e medo não pode jamais combinar com o esporte”.

Já o Flamengo se manifestou através de seu perfil no Twitter: “lamentamos a morte do torcedor e os ocorridos no Engenhão. Paz sempre. O futebol é alegria”.

Violência no futebol

Há exatamente uma semana, o torcedor do Fluminense, Pedro Scudieri, foi agredido na cabeça com uma barra de ferro por um grupo de torcedores do Vasco após voltar de um jogo do seu time. Pedro estava na Tijuca, zona norte do Rio, quando foi atacado.

A partida que o jovem havia assistido foi realizada em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, mais de 20 quilômetros de distância. Scudi, como é conhecido, encontra-se internado no Hospital do Carmo, centro do Rio. As quatro torcidas dos clubes cariocas fazem campanha para doação de sangue ao torcedor, que está internado no Hospital do Carmo, na Rua do Riachuelo 43. O estado de saúde de Scudieri é grave, porém estável.

