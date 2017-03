Dois suspeitos são mortos em troca de tiros com a PM no Tremembé (SP)

Dois suspeitos de roubo foram mortos na noite de sexta-feira (24), por volta das 23h30, na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, no bairro do Tremembé, zona Norte de São Paulo, ao trocarem tiros com policiais militares da Rota. Os agentes não se feriram.

Segundo a assessoria de comunicação da PM, os policiais patrulhavam a área quando receberam uma queixa de roubo e passaram a perseguir um Citroën C3. Durante a abordagem, houve troca de tiros e os ocupantes do veículo foram baleados. A PM informou ainda que aprendeu um revólver calibre 38 e um pistola 765 que estavam em poder dos suspeitos.

Como o caso envolve letalidade policial, o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) poderá acompanhar as investigações para saber se os policiais agiram dentro dos limites do cumprimento do dever.

Veja Também

Comentários