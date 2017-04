Dois meninos irmãos são envenenados ao consumir bala com chumbinho em MG

Dois irmãos, de 3 e 8 anos, foram envenenados, provavelmente com chumbinho colocado dentro de balas, em Monte Carmelo, cidade localizada a 500 quilômetros de Belo Horizonte. O caso ocorreu na quarta-feira, 26.

As duas crianças, moradoras de bairro de classe baixa do município, brincavam em frente à casa em que vivem quando encontraram as balas próximo ao portão da residência, segundo informações da delegada Claudia Coelho Franchi, que investiga o caso.

Os dois garotos foram levados para o hospital com náuseas e dores no abdome. A criança mais velha já foi liberada. A mais nova foi transferida para um hospital de Uberlândia, mas deve ter alta nesta quinta-feira, 27.

A delegada afirmou que partes das balas foram enviadas para análise e confirmação do tipo de veneno. Ela disse ainda que as averiguações sobre o caso no momento são no sentido de tentar localizar quem teria colocado os doces em frente à casa das crianças.

