Dois Irmãos do Buriti também será contemplado com a construção de pontes de concreto

O Governo do Estado investirá um total de R$ 2,6 milhões na construção de duas pontes de concreto armado no município de Dois Irmãos do Buriti.

A primeira delas, com 80% já concluída, é sobre o córrego Sucuri (obra com contrapartida da União por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil). A ponte fica na Estrada Morro Grande e possui 28 metros de comprimento por seis de largura. Na edificação são aplicados R$ 647,3 mil.

A segunda será erguida sobre o córrego Vermelho, com custo estimado de R$ 2 milhões. A obra está em processo de licitação e o projeto prevê uma passagem de 50 metros de distância por 10 de largura na MS-450, divisa da cidade com Aquidauana.

Para o governador Reinaldo Azambuja, as construções objetivam o desenvolvimento e o progresso da região.

Com um investimento total de R$ ‘104 milhões, o Governo do Estado construirá 90 pontes de concreto em 39 municípios, das quais 31 já foram entregues, 21 estão em execução e outras 38 passam por processo de licitação.

