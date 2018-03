Dois homens são presos com mais de 300 quilos de maconha em rodovia do Rio

Policiais rodoviários federais prenderam na manhã de hoje (3) dois homens com 340 quilos de maconha na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no sul fluminense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles estavam em um carro que vinha do Paraná. A abordagem ocorreu em Itatiaia.

Segundo a PRF, eles disseram que receberam a droga em Irati (PR), na BR-163, e a deixariam, junto com o carro, no estacionamento da rodoviária de Resende, município vizinho a Itatiaia.

Além disso, os policiais descobriram que o carro, uma Chevrolet Spin com placa de Juiz de Fora (MG) era roubado e havia sido clonado com os dados de um veículo de Magaratiba (RJ). A prisão dos homens e apreensão da droga foi parte de Operação Égide, uma ação da PRF iniciada no ano passado que buscou reforçar o patrulhamento de várias rodovias brasileiras.