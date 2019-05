Dois criminosos e um PM ficam feridos durante patrulhamento no Complexo do Alemão

Um policial militar foi ferido no braço por estilhaços de bala e dois criminosos ficaram feridos durante patrulhamento na Serra da Misericórdia, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado, 11.

De acordo com a Polícia Militar do Rio, os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram confrontados por criminosos armados.

Um fuzil 5,56mm e vários entorpecentes foram apreendidos. Os dois criminosos foram socorridos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha.

O PM atingido no braço por estilhaços de bala foi encaminhado para o Hospital Central da PM, no bairro Estácio de Sá, no centro da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde do policial militar.