Dois corpos são abandonados em rua do Rio

Os corpos de dois homens foram abandonados em um trecho da rua Cândido Benício, na Praça Seca (zona oeste do Rio de Janeiro), por volta das 14h desta quinta-feira (7). Os cadáveres já estavam em avançado estado de decomposição, o que indica que as vítimas foram mortas muitas horas antes.

Os corpos teriam sido encontrados em uma mata na região e levados de carro até o asfalto, por homens que fugiram e não haviam sido identificados até as 17h desta quinta-feira. Moradores do morro São José Operário tentaram interditar a rua, em protesto contra as mortes, mas foram impedidos por policiais.

Familiares reconheceram as vítimas como Thiago Lopes da Silva, de 32 anos, e Welington Emanoel Will, de 34. Os dois estavam desaparecidos havia dias, e os sumiços haviam sido registrados na Polícia Civil.

