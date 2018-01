Dois agentes penitenciários são assassinados em Anápolis

Dois agentes penitenciários foram assassinados hoje (2) em Anápolis, na região metropolitana de Goiânia. Eduardo Barbosa e Ednaldo Monteiro foram mortos a tiros em dois pontos diferentes da cidade, que fica a cerca de 60 quilômetros da capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do estado, Barbosa sofreu uma emboscada no bairro Boa Vista após ter saído do trabalho. Foram disparados mais de 30 tiros contra o agente. Ele tinha 24 anos e atuava como vigilante temporário no presídio da cidade.

Monteiro também foi assassinado a tiros dentro do seu carro quando saída da floricultura de propriedade de sua família. A vítima já tinha ocupado o cargo de supervisor da unidade prisional de Anápolis.

De acordo com a secretaria estadual, não há informações sobre ameaças aos agentes por parte de presos ou grupos criminosos.

As investigações sobre os dois crimes estão a cargo da Polícia Civil, que não divulgou informações sobre suspeitos.

Rebelião

Os episódios ocorreram um dia depois de uma rebelião no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia, também na região metropolitana da capital. No total, nove detentos morreram e 14 ficaram feridos.

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária do estado informou que a rebelião foi motivada por brigas entre facções rivais. Hoje, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Cármen Lúcia, deu 48 horas para que o Tribunal de Justiça de Goiás envie um relatório sobre as condições da unidade prisional.