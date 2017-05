Dois acidentes deixam sete mortos no interior paulista

Dois acidentes entre automóveis causaram a morte de sete pessoas, neste fim de semana, no interior de São Paulo. Nos dois casos, chovia muito na hora das colisões e as chuvas podem ter contribuído para o desfecho trágico, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Na madrugada deste domingo, 21, dois carros bateram de frente na estrada vicinal pavimentada que liga o distrito de Vila Costa à sede urbana de Neves Paulista. Três ocupantes de um dos veículos morreram no local.

Duas pessoas que estavam no outro carro foram internadas no Hospital de Base de São José do Rio Preto. As três vítimas voltavam de uma pescaria e o outro veículo seguia em sentido contrário. Um dos carros pode ter derrapado na lama que havia sobre a pista. As causas do acidente serão apuradas.

Na noite anterior, dois automóveis colidiram de frente na rodovia Miguel Jubran (SP-333), em Tarumã, causando a morte de quatro pessoas, todas idosas. Num dos carros, estavam o motorista de 68 anos e uma passageira de 69, que morreram no local, e uma mulher de 67 anos que foi levada para um hospital de Assis. No outro veículo, a motorista de 68 anos e uma passageira de 82 também não resistiram ao impacto da colisão. Policiais rodoviários disseram que chovia muito e a visibilidade na rodovia, de pista simples, era ruim.

