DOF faz a maior apreensão de cigarros do Mato Grosso do Sul

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (6), por volta das 2h30, oito veículos de transporte de carga transportando 410 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal.

As apreensões ocorreram durante abordagens do policiamento para fiscalização na rodovia BR 267. Três condutores foram detidos e cinco abandonaram os veículos, fugiram e não foram localizados. Os cigarros teriam como destino as cidades de Campo Grande, São Paulo e Goiânia, conforme relatos dos condutores presos.

Os 410 mil pacotes de cigarros equivalem a 89,49% de toda a apreensão de cigarros pelo DOF em 2016, que foram 458.162 pacotes. O total de cigarros apreendidos em 2017 é de 1.222.824 pacotes. Um aumento de 166,90% em relação às apreensões de todo o ano de 2016, conforme os gráficos abaixo:

Os números crescentes e recordes das apreensões, tanto de cigarros quanto de maconha, resultam de ações de planejamento operacional, alocação e distribuição estratégica de viaturas no terreno, bloqueios e abordagens policiais em locais previamente determinados, conforme necessidades e levantamentos realizados nos mais de 212 mil quilômetros quadrados dos 53 municípios que compreendem a área de atuação do DOF.

A ocorrência foi registrada e entregue na Polícia Federal de Dourados.